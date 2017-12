Palocci reavaliará economia em rádio e TV às 20h O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, deve fazer ainda hoje um pronunciamento em cadeia de rádio e tevê por volta das 20h, segundo informou a Assessoria de Imprensa do ministério. A Assessoria não deu detalhes sobre o conteúdo do pronunciamento, mas assegurou que Palocci não vai anunciar nenhum medida. O ministro deve fazer uma avaliação do quadro econômico e das medidas para estimular o microcrédito anunciadas ontem.