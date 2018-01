Palocci reitera que governo ainda não definiu mudanças no IR O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje que não há nenhuma decisão do governo sobre mudanças do Imposto de Renda para Pessoa Física. Ele disse que o governo está fazendo grandes simulações para propor mudanças no imposto, que serão levadas para a decisão do presidente da República. Ele reiterou, no entanto, que não está na conta nenhum ganho ou perda de receita com a possível mudança do Imposto de Renda. Ele disse que o governo está discutindo qualidade, para melhorar o tributo. Estão sendo testadas alíquotas mais altas e mais baixas, e fazendo simulações sobre as possibilidades de deduções.