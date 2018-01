Palocci responde a Zoellick: Brasil quer negociar O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, respondeu as críticas do representante comercial dos Estados Unidos, Robert Zoellick, que culpou o Brasil e outros países em desenvolvimento pelo fracasso das negociações na Organização Mundial do Comércio, dizendo que o Brasil "tem se caracterizado, nesse episódio e em outros, por um desejo explícito de negociação". Para Palocci, a negociação "é uma característica muito particular do presidente Lula, ele tem feito isso na prática, não apenas na retórica". O ministro afirmou que não há "nenhum motivo para duvidar da decisão, da vontade, e do potencial do Brasil e seus parceiros na negociação". A articulação dos países em desenvolvimento em Cancún, segundo Palocci, "deveria ser vista como algo que elevou o debate e não o dificultou". Sobre a afirmação de Zoellick de que o governo norte-americano vai se concentrar na promoção de acordos bilaterais de livre comércio, Palocci disse acreditar que todos os países vão retomar o processo de negociação multilateral. "Essa foi uma recomendação aprovada aqui no FMI, no Banco Mundial, com o apoio de todos os ministros de todos os países. Não tenho dúvida que os Estados Unidos também terão essa postura positiva nas negociações", disse.