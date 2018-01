Palocci reúne-se com diretor do FMI O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, reúne-se com o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, na sala de reuniões do ministério, informa a Agência Brasil. Köhler chegou às 12h10 e, após o encontro com Palocci, segue para almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Granja do Torto. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, informou que trata-se de uma "visita de cortesia", por isso não divulga a relação dos convidados para o almoço oferecido por Lula ao diretor do Fundo. Segundo a assessoria de Palocci, foi Köhler quem manifestou o interesse em conhecer projetos sociais desenvolvidos no Brasil.