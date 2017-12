Palocci reúne-se com Rodrigues e 60 líderes do agronegócio A assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda explicou que a não participação do ministro Antonio Palocci na abertura do Agrishow, em Ribeirão Preto, foi motivada por compromissos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não por problemas de segurança. A assessoria confirma que o ministro participará de um evento paralelo ao Agrishow no final da tarde. Junto com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, Palocci terá às 18 horas uma reunião com pelo menos 60 líderes do agronegócio brasileiro. O encontro será na sede da Associação Brasileira de Agronegócio (Abag-Ribeirão Preto).