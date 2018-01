Palocci se reúne de novo com setor automotivo O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, faz hoje uma reunião para continuar as discussões sobre a situação do setor automotivo. Participarão da reunião o ministro do Trabalho Jacques Wagner, um representante do Ministério do Desenvolvimento, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Luiz Marinho, o vice-presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva e dirigentes da Anfavea. A reunião dá continuidade a um encontro realizado ontem à noite.