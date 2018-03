Palocci se reúne hoje com missão do FMI O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, se reunirá às 16 horas com a missão do Fundo Monetário Internacional, que está de volta ao Brasil para a terceira revisão do acordo de US$ 30 bilhões, firmado no segundo semestre de 2002. A revisão poderá permitir o saque de US$ 9,1 bilhões da parcela do empréstimo para reforçar as reservas. Agora pela manhã, o ministro participa de reuniões no Palácio do Planalto.