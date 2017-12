Palocci se reúne secretário do Tesouro dos EUA O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, chegou a Washington e inicia uma viagem de cinco dias pelos EUA. Seu primeiro compromisso, às 11h30, é um encontro com o secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, e com o presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan. Em seguida às 13h, o ministro da Fazenda do Brasil tem encontro com o presidente da AFL-CIO, John Sweeney. Às 15h, Palocci tem uma reunião no Fundo Monetário Internacional (FMI) com assessores e representantes do Fundo. Às 16h30, ele comparecerá à uma reunião no Banco Mundial, às 17h45, a uma reunião com o staff do Departmento de Hemisfério Ocidental do FMI, e, às 19h, Palocci participa de jantar oferecido pelo FMI aos ministros do G-11. Ainda não está confirmado se o ministro concederá uma entrevista à imprensa.