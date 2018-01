Palocci se reunirá com investidores e autoridades em Tóquio O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, chegou às 20h30 a Tóquio (8h30 em Brasília), vindo de Xangai, onde proferiu uma palestra na conferência do Banco Mundial sobre combate à pobreza. Na capital japonesa, o ministro participará, amanhã, de encontros com investidores e autoridades japonesas. Palocci se reunirá com o governador do Banco do Japão, Kyosuke Shinozawa, fará uma conferência para investidores e depois se encontrará com o ministro das Finanças, Sadakazu Tanigaki.