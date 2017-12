Palocci tem encontro com empresários em SP O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, se reúne hoje com 20 empresários num hotel em São Paulo, organizado pelo Instituto Talento Brasil. Segundo o economista Ademar de Abreu, o objetivo do encontro é discutir economia e negócios". A imprensa não terá acesso ao encontro. Participam da reunião os empresários Abílio Diniz, presidente do Grupo Pão de Açúcar; o presidente da Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham-SP), Sérgio Haberfeld; o presidente do grupo Telefônica no Brasil, Fernando Xavier; o presidente da Gradiente, Eugênio Staub; o presidente do Sinduscon-SP, Romeu Chap Chap; o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch; o presidente da DM-9, Afonso Serra; o diretor de Assuntos Institucionais da General Motors, Luiz Moan; o consultor Luciano Coutinho; além do senador Aloizio Mercadante (PT-SP), líder do governo no Senado, entre outros. Outro idealizador do Instituto Talento Brasil, o jornalista Antônio Machado de Barros, também participa da reunião, que, segundo os organizadores, é realizada mensalmente e já contou com as presenças do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Nelson Jobim.