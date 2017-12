Palocci tem encontro informal com FMI e Bird em Paris O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, participa hoje da "Conferência de Paris para o Financiamento do Desenvolvimento", que está sendo realizada na sede do Ministério da Economia, Finanças e Indústria da Franca. Pouco antes da abertura do evento, que tem o objetivo de discutir formas de ajuda financeira aos países pobres, Palocci manteve uma breve conversa informal com a diretora-gerente interina do Fundo Monetario Internacional, Anne Krueger, e com o presidente do Banco Mundial, James Wolfenshon. Palocci deverá permanecer ao longo de todo o dia no seminário e retorna ao Brasil hoje à noite.