Palocci tenta convencer bancada petista sobre medidas O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou hoje em sua exposição a deputados e senadores do PT que neste primeiro mês o governo está "tentando fazer um ajuste para fugir do colapso" e que as medidas já adotadas - inclusive o aumento da taxa de juros, a principal cobrança dos parlamentares mais à esquerda do PT - foram certas. "Estou convencido de que todas as poucas medidas adotadas foram corretíssimas", disse o ministro, segundo relato de deputados presentes ao encontro. "Vocês têm que entender que o Brasil estava indo para a breca e já melhorou muito, apesar das dificuldades", afirmou o ministro ao entregar dados sobre o desempenho da economia ao líder do PT na Câmara, Nelson Pellegrino (BA). Além de críticas ao aumento de juros, os deputados questionaram o aumento da meta do superávit primário, a eventual redução do volume de investimentos no orçamento de 2003 e o "continuísmo" da política econômica. Tentando minimizar essas indagações, Palocci enfatizou que o ponto central do debate é o projeto de desenvolvimento para o País e que esse deve ser o principal desafio do governo e da bancada petista. Ele reafirmou as vigas da política econômica do PT. Sobre o setor macroeconômico, disse: "Vamos ser, pelo menos por um bom tempo, tradicionais". Na condução do projeto de desenvolvimento econômico, o ministro afirmou que é preciso ser ?progressista". Palocci também disse ser necessário ter "ousadia" no comércio exterior. Em relação aos cortes orçamentários, ele afirmou que haverá "uma contenção inicial dos gastos, um ordenamento e uma programação". O ministro também disse aos parlamentares que o superávit primário que o governo se comprometeu a atingir "não é para atender o mercado". O objetivo, segundo ele, é restabelecer a credibilidade do País e impedir o crescimento da dívida. Ele enfatizou, conforme relato de um deputado presente, que é preciso entender a mudança de discurso do PT já estabelecida na campanha eleitoral. E que também por conta disso, o partido foi vitorioso nas eleições. Diante das cobranças de parlamentares, sobretudo do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) - da ala mais radical -, Palocci afirmou que o governo, seguindo compromisso de campanha, vai honrar os contratos. "O governo ganhou e tem que ser fiel com o que disse na campanha", afirmou. Apesar de constar no acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a meta de superávit primário, de acordo com Palocci, não é para atender ao Fundo. O ministro disse que quando alguém propõe a inclusão do Fome Zero no contrato com o FMI ele responde não ser conveniente. "O nosso processo é de afastamento do FMI. Daqui a pouco vão querer que ponha educação, saúde e até nossos filhos no FMI", completou. Segundo o mesmo deputado que relatou a exposição do ministro, nenhum dos parlamentares chegou a polemizar com Palocci durante a reunião, que transcorreu de forma informal a despeito das críticas feitas depois por Lindbergh Farias e por outros deputados mais à esquerda. "Sofisma. Assim posso resumir a exposição do ministro", disse Lindbergh após a reunião. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica