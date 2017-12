Palocci teria sinalizado que juro vai a 20% no final do ano O ministro da Fazenda Antonio Palocci sinalizou ontem, para os líderes do governo na Câmara dos Deputados, que a Selic ? a taxa básica de juros da economia ? deverá estar entre 20% e 21% ao ano no final de 2003. Segundo relato de presentes ao café da manhã, realizado na residência do deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), Palocci deixou bastante claro que a tendência da taxa de juros é declinante. Foi com base nessa perspectiva que o ministro disse aos deputados presentes que os juros poderiam estar, em dezembro, entre 20% e 21% ao ano. Segundo um dos participantes, o ministro fez questão de lembrar que esse percentual não deve ser entendido como uma meta a ser cumprida pelo governo mas sim uma sinalização de que, mantida as atuais condições econômicas, o Banco Central terá condições de reduzir a taxa Selic em pelo menos 1 ponto porcentual por mês até dezembro.