Palocci vai a Davos para reduzir percepção de risco A iminência de uma guerra entre os Estados Unidos e o Iraque vai tornar mais difícil ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, atingir seu principal objetivo em sua passagem pelo Fórum Econômico Mundial, que se reúne em Davos, na Suíça, a partir de amanhã e até o dia 28: melhorar a percepção de risco sobre o Brasil, considerada exagerada pela atual equipe econômica. Há pouco mais de uma semana, no dia 14, o Brasil vivia o auge da lua-de-mel do novo governo com o mercado financeiro. O dólar estava cotado a R$ 3,27 e o risco Brasil atingia 1.223 pontos. Hoje, porém, esses dois indicadores haviam chegado praticamente ao mesmo nível do final do ano passado: o dólar estava a R$ 3,51 e o risco Brasil, em 1.372 pontos. Palocci vai, por isso, apostar suas fichas na agenda de reformas econômicas para reverter a percepção negativa sobre o País. "Vamos falar sobre o futuro do Brasil", disse o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto. Ele acredita que, antes de a crise externa prejudicar as reformas, é o avanço delas que reforçará as bases da economia brasileira e a deixarão menos vulnerável a um novo choque. A agenda que Palocci vai apresentar a economistas do primeiro time num café da manhã, no sábado, e em reuniões com investidores e analistas, no domingo, começa com a reforma da previdência e avançará pela autonomia operacional do Banco Central. Em seguida priorizará reformas microeconômicas como a revisão da legislação sobre falências e sobre a alienação fiduciária. A essa lista de reformas, que serão encaminhadas ao Congresso ainda no primeiro semestre, acrescenta-se o início das discussões sobre reforma tributária, programada para fevereiro. Segundo Canuto, a retomada do crescimento econômico depende do avanço dessa agenda. "Quanto mais rápido a sociedade amadurecer as propostas e quanto mais rápido essas propostas alcançarem seus resultados em termos de reconfiguração das contas públicas, mais rápido teremos o retorno, em termos de taxa de crescimento", explicou. Palocci já declarou que irá "quantas vezes for necessário" ao Congresso Nacional para obter a aprovação dessas medidas. Ele, que já foi deputado federal, disse estar consciente do trabalho que tem à frente. Essa será a linha defendida por Palocci para mostrar que o Brasil prossegue no processo de aperfeiçoar sua economia. "A percepção de risco está mal avaliada", insistiu Canuto. A meta do governo, segundo informou o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, é fazer a taxa de risco Brasil cair para algo entre 200 e 400 pontos. Ele, porém, não fixou prazo para atingir esse nível. Para conseguir uma avaliação mais condizente com a real situação da economia brasileira, Palocci pretende conversar muito. "É mostrando o que vamos fazer e tirando dúvidas", explicou o secretário. A reversão da avaliação negativa, acredita o secretário, é um trabalho a ser feito "gota a gota, laçando um touro por dia." Na conversa com os economistas, Palocci fará uma apresentação nos mesmos moldes de seu discurso de posse. Ele baterá na tecla que é possível avançar nas políticas sociais sem abrir mão de políticas macroeconômicas saudáveis.