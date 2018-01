Palocci vai sugerir a Meirelles que aceite ir à CAE, diz Suplicy O senador Eduardo Suplicy(PT-SP) disse, ao chegar no Senado Federal, que o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, vai sugerir ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que faça um acerto com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), senador Ramez Tebet, para explicar na comissão as denúncias de sonegação fiscal. Suplicy esteve no gabinete do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, onde propôs que Meirelles se ofereça para ir ao Senado prestar esclarecimentos, antes que seja aprovado pelos senadores um requerimento de convocação.