Palocci vê otimismo da China com relação ao Brasil O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou, durante entrevista em Xangai, que a reunião entre ele, empresários chineses, o presidente Lula e o ministro Guido Mantega, foi muito boa. "Eu tenho visto um otimismo muito grande da China em seu relacionamento com o Brasil. A China tem admiração pelo Brasil assim como temos pela China. A China vê de forma muito positiva a maneira como o Brasil está ordenando seu processo econômico. Os chineses estão fazendo acordos muito fortes com empresários brasileiros". Segundo o minsitro, há um grande grupo de projetos de investimentos e parcerias, que já estão sendo estudados, alguns já em andamento, outros em preparação. ?A nossa delegação empresarial vai trazer resultados muito importantes para o Brasil. Esse é um país fundamental para o crescimento da próxima década. Aqui vive um quinto da humanidade, tudo que acontece aqui, tem repercussão no mundo inteiro, concluiu o ministro da Fazenda, que em seguida viajou para Tóquio, Japão.