Palocci vê saída para guerra fiscal O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, confessou-se otimista sobre a possibilidade de um acordo esta semana para pôr fim à disputa entre os Estados em torno dos incentivos fiscais, o que vem atrapalhando a tramitação da reforma tributária. Falando aos jornalistas, na transmissão da Globo News, o ministro disse acreditar num consenso sobre a emenda que dá um prazo razoável para a concessão desses incentivos, desde que se leve em conta um plano de desenvolvimento nacional e não de briga entre Estados, o que não beneficia suas populações. "Acho que há uma compreensão muito boa neste sentido, do ponto de vista do debate feito entre todos os partidos, da situação e da oposição." Segundo Palocci, houve praticamente unanimidade em relação aos pontos que devem ser colocados nas emendas que tratam dos incentivos fiscais. "Só falta agora uma redação que possa contemplar as preocupações (dos governadores)", disse. O ministro lembrou que o que foi feito no passado, dentro de regras corretas, deve ser preservado, já que não se pode apagar contratos que foram assinados. Ele foi otimista: "Já há algum espaço para que se faça uma redação que inclua aquilo que me parece que todos querem. Ou seja, o fim da política de benefícios fiscais, a introdução de uma política industrial com aspectos regionais e uma solução para o problema dos benefícios que já foram dados. Essas três coisas me parece que todos entendem que precisam ser resolvidas. E é possível, numa única emenda, equacionar essas três questões e avançar na política tributária em desenvolvimento."