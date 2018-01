Palocci viaja para Londres, para encontros com investidores O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, chega hoje a Londres, onde participará de jantar no Hotel Dorchester, em que o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, será homenageado com o prêmio Personalidade do Ano 2003, oferecido pela Câmara Brasileira de Comércio na Grã-Bretanha. Amanhã, Palocci participará de uma série de encontros com autoridades do governo britânico, investidores e empresários.