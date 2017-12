Palocci "zen" pede paciência aos empresários O empresário Jacks Rabinovich, do grupo Vicunha, disse na noite desta sexta-feira que o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, pediu paciência aos empresários. "Ele disse que a política econômica não vai mudar e que é preciso ter paciência para chegar ao fim do caminho", disse o empresário logo após reunião de três horas entre um grupo de 20 executivo e o ministro da Fazenda, organizada pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI). Palocci saiu sem falar com a imprensa. Segundo Rabinovich, a principal reclamação dos empresários foi o desemprego. "Queremos que se faça algo para haver a retomada na criação de emprego", disse. O empresário disse que outra reclamação referiu-se a taxa de câmbio. O consenso é que a relação real-dólar tem de ser um pouco mais alta para facilitar as exportações, mas o resultado, segundo ele, está mostrando que o ministro tem razão ao defender a taxa no atual patamar (ao redor de R$ 2,90). "A alta das exportações e o superávit deixam claro que o câmbio está correto", admitiu. Quanto a política industrial anunciada nesta semana, outro tema central da reunião, Rabinovich afirmou que os empresários estão satisfeitos com o conjunto de medidas, já que o instituto participou da elaboração das novas ações. De acordo com Rabinovich, o clima da reunião foi bastante tranqüilo e encontros desse tipo devem se repetir a cada três ou quatro meses. Ao ser questionado sobre se houve alguma tensão no encontro, ele afirmou que não houve qualquer disposição de discussão entre as partes, ressaltando que "não dá para discutir com Palocci, porque ele é tão zen, tão bom e tão bem humorado, que não dá para brigar com ele". A direção do IEDI, organizadora da reunião, não quis falar com a imprensa.