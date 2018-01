Panamá formaliza candidatura a sede da Alca O Panamá formalizou neste domingo sua candidatura para sede da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e, segundo a vice-chanceler panamenha Nivia Castrellón, o país entra na disputa com "muito boas" chances. Em 3 de março a oferta será apresentada ao corpo diplomático credenciado no país. Nivia afirmou estar confiante baseada na posição geográfica do país, na América Central, na estabilidade política, na economia dolarizada com preços estabilizados, no moderno sistema de telecomunicações e conexões de vôos para todos os países da América. Além do Panamá, disputam também a sede da Alca a capital de Trinidad e Tobago, Puerto Espanha; as cidades de San Juan, em Porto Rico; Puebla e Cancún, no México; e Miami, além de outras cidades americanas. Nivia Castrellon garantiu já ter apoio declarado da República Dominicana e de outros países que "ainda não vão revelar os respectivos votos". Custos com segurança A segurança na reunião da Alca em novembro último, realizada em Miami, custou pelo menos US$ 23,9 milhões, US$ 1,4 milhão a mais do que se previa e mais que o dobro do que foi gasto em encontros similares em outras cidades, segundo informou o condado de Miami-Dade, responsável pela maior parte do gastos - quase US$ 15 milhões contra US$ 8,5 milhões pagos pelo governo federal. A reunião da Organização Mundial de Comércio (OMC), realizada em Seattle em 1999, gastou US$ 9 milhões em segurança; a convenção republicana de 2000, na Filadélfia, consumiu US$ 10,4 milhões.