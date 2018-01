PanAmericano lança financiamento on line O Banco PanAmericano estará lançando segunda-feira um novo sistema de financiamento voltado para comércio eletrônico: o PanOnLine. Os estabelecimentos comerciais que trabalham com o PanAmericano vão usufruir do sistema de financiamento on-line. A compra parcelada estará à disposição em lojas de portais como Submarino e Terra ou para adquirir produtos da IBM, Compaq, Dell Computer, HP, JVC, etc. Além disso, outras lojas virtuais já estão operando com o piloto do PanOnLine. Para ter acesso ao sistema, o consumidor só precisa preencher o cadastro uma vez: ou na primeira compra financiada ou no site (veja no link abaixo) Se optar pelo site do Pan, ficará automaticamente com limite de crédito pré-aprovado, o que facilita na hora de adquirir algum produto na Web. O sistema faz toda análise de crédito em poucos segundos e retorna já com o crédito aprovado ou, se houver um item pendente, uma fila de crédito deverá analisar e retornará via e-mail com a resposta sobre o financiamento.