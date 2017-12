Pane elétrica pára o Banco do Brasil Uma interrupção momentânea do fornecimento de energia no sistema central de dados do Banco do Brasil deixou fora do ar todas as comunicações eletrônicas da instituição na manhã desta segunda-feira. Segundo a assessoria do banco, a energia já voltou e os sistemas eletrônicos da matriz e das agências do banco estão, gradualmente, voltando a operar.