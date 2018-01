Pane em avião da FAB obriga Khöeler a voltar para Brasília Um problema no avião da FAB obrigou o diretor-gerente do FMI, Horst Khöeler, a retornar a Brasília, esta manhã, 20 minutos após a decolagem. A informação é de fontes do governo de Minas Gerais. Khöeler saiu de Brasília, por volta das 9 horas, para ir a Montes Claros, em Minas, para visitar os projetos de irrigação do Jaíba, de distribuição de leite e de cozinhas sertanejas. Foi detectada uma pane elétrica no aparelho. O problema, porém, não oferecia risco aos passageiros que, por precaução, trocaram de aeronave antes de seguir viagem. Segundo o Centro de Comunicação da Aeronáutica, o avião poderia apresentar problemas na decolagem em Minas, de volta a Brasília. O Centro de Comunicação informou também que o diretor-gerente do FMI já chegou a Montes Claros.