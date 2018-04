Pane em Itaipu causou apagão A assessoria de imprensa da Hidrelétrica Itaipu Binacional informou que o blecaute ocorrido em vários Estados no início da tarde foi causado por uma pane no sistema de geração de energia da usina, que atingiu todas as 18 turbinas da hidrelétrica. A Aneel e a Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE) ainda estão apurando a causa do apagão e devem fazer um comunicado oficial posteriormente. Todos os municípios do Rio de Janeiro, 66 deles cobertos pela Cerj e 31 cobertos pela Light, estão sem energia elétrica. As linhas 1 e 2 do metrô do Rio de Janeiro não estão funcionando e as estações foram fechadas. Sinais de trânsito também estão apagados e o congestionamento já está caótico. São Paulo - Todas as linhas da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo (CPTM) estão completamente paradas. Segundo a assessoria de imprensa da CPTM, todos os trens já foram desocupados e os passageiros tiveram de descer no exato local onde os trens pararam, em muitos casos, fora das estações. A assessoria de imprensa da CPTM informou que não houve tumulto durante a desocupação dos trens. O metrô de São Paulo também está parado. Segundo a Assessoria de Imprensa do metrô, todas as 46 estações foram fechadas e os passageiros orientados a deixá-las, mas não houve tumultos porque, segundo a assessoria, as estações possuem sistema de iluminação de emergência. O blecaute não se restringe a São Paulo e Rio de Janeiro, tendo ocorrido em cidades de mais cinco Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.