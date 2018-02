Pane impede trabalhador de retirar FGTS

Nove agências não sabiam explicar por que o sistema estava fora do ar. "É um problema nacional, geral", se limitavam a dizer as atendentes. Nas outras 23 agências, o apagão foi imediatamente apontado como causa. A versão mais ouvida pela reportagem foi que um servidor instalado no Rio de Janeiro queimou com o blecaute. "Desde quarta-feira não conseguimos dar entrada em nenhum pedido e muito menos liberar o dinheiro", declarou uma funcionária da agência Clínicas. "Conseguimos só fazer as consultas do saldo disponível."

Quem tentou se informar pelo serviço 0800 do FGTS recebeu uma explicação diferente: o sistema estava indisponível para verificação de extrato. Mas não foi só com o FGTS que o cliente do banco teve problemas após o blecaute: a pane teria, também, afetado outros serviços. "Quem requisitou benefícios como o PIS também não conseguiu ser atendido", relatou uma atendente da agência Belas Artes.

A Caixa informou, por meio de sua assessoria de imprensa, "que os serviços do FGTS foram normalizados e estão ocorrendo dentro dos prazos legais nas agências do banco", de cinco dias úteis. A causa do problema, segundo a Caixa, seria "uma pane elétrica que afetou o prédio central da instituição no Rio de Janeiro, que armazena as operações do FGTS". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.