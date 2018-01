Pane no sistema do INSS interrompe funcionamento de 90 agências Uma pane no sistema de transmissão de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interrompeu o funcionamento de cerca de 90 agências em todo o Estado, na manhã de hoje. O problema ocorreu no horário de pico, entre 7h e 11h30, justamente na semana em que a Previdência Social inaugurou o novo horário de abertura dos postos. Milhares de aposentados e pensionistas que passaram a madrugada nas intermináveis filas voltaram para casa sem atendimento. O defeito ocorreu por volta das 4h de hoje, quando houve o rompimento de cabos de fibra ótica da Telefônica que passam entre os bairros da Liberdade e do Brás, no Centro de São Paulo. O problema afetou a central da Dataprev, a empresa de tecnologia e informação da Previdência Social, que tem sede na região. Até que a pane fosse solucionado, o sistema do INSS ficou inoperante em cerca de 90 postos do Estado. Na Capital, 15, das 25 agências foram afetadas, dentre elas as três unidades de maior movimento: Santo Amaro (Zona Sul), Xavier de Toledo (Centro) e Santa Marina (Zona Oeste). No restante do Estado, outras unidades importantes, como a de Ribeirão Preto, ficaram sem atendimento. Para minimizar o impacto do problema, os funcionários das agências afetadas pela pane passaram a fazer uma triagem dos segurados na fila. Os servidores conseguiram apenas prestar orientações ao público. Perícias médicas e o protocolo de benefícios e aposentadorias foram remarcados para outras datas. O INSS não soube informar a quantidade de segurados prejudicados por conta do problema. A Telefônica, responsável pela manutenção dos cabos de fibra ótica, conseguiu corrigir o defeito às 11h30, e o atendimento aos segurados foi retomado em seguida pelo INSS. A Previdência Social afirmou que a pane no sistema não causará acúmulo de trabalho, e que não será necessário fazer mutirões ou ampliar ainda mais o horário de atendimento para suprir a demanda. A Telefônica garantiu que o defeito não deve se repetir. Mesmo após mudanças, atendimento decepciona A pane no sistema do INSS ocorreu no quarto dia de funcionamento das agências em horário ampliado. Dos 164 postos do Estado, 93 passaram a trabalhar durante dez horas ininterruptas, desde segunda-feira, para distribuir melhor o atendimento ao longo do dia e reduzir as filas. Porém, a medida não resolveu, e os segurados continuam sendo obrigados a dormir na porta dos postos para conseguir o atendimento. O superintendente do INSS em São Paulo, Antônio Carlos Lima, garantiu que, em no máximo dois meses, as pessoas poderão perceber melhorias na qualidade do serviço e que não haverá mais distribuição de senhas.