Pane paralisa sistema da Caixa em vários Estados Uma queda no sistema interno de informática da Caixa Econômica Federal impediu na manhã desta quarta-feira o acesso aos dados e transmissão das operações da instituição. De acordo com a assessoria da Caixa, a falha não foi de alcance nacional, ocorrendo em alguns Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No início do expediente das agências da Caixa, os clientes nesses lugares tiveram que esperar para serem atendidos. Segundo a Caixa, o problema não demorou mais do que meia hora para ser corrigido. Graças ao horário diferenciado de abertura das agências, e também ao horário de verão, a pane não atingiu o Norte-Nordeste. "Quando essas agências abriram, o sistema já tinha voltado ao normal", garantiu um técnico. A instituição assegurou que não houve problemas no acesso pela internet e que o prejuízo para os clientes foi o de apenas ter que aguardar atendimento nas agências atingidas pela pane.