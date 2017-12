Pão de Açúcar anuncia parceria com o Sendas A maior rede de supermercados do País, o Grupo Pão de Açúcar, e o líder de vendas no varejo do Rio, o Grupo Sendas, anunciam nesta terça-feira uma parceria que deverá envolver a união das duas redes e a criação de uma nova empresa. A parceria será restrita à região do Rio e, segundo informações do mercado, o comando da operação das lojas deverá ficar a cargo do Pão de Açúcar. Um dos nomes cotados para dirigir a empresa, segundo comentários no mercado, é do atual diretor-comercial do Pão de Açúcar, Hugo Betheim. Leia mais no Estadão desta terça-feira