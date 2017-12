Pão de Açúcar aposta em linha light O Grupo Pão de Açúcar está investindo pesado em duas linhas de marca própria. A companhia lança hoje a Good Light e, no domingo, pôs no mercado os produtos Extra, à venda nos hipermercados com o mesmo nome. As duas novas marcas - a Good Light, com poucas calorias, e a Extra, com preços entre 20% e 40% mais baixos que a concorrência - trazem a oportunidade de atingir tanto o público que procura produtos diferenciados quanto o que quer gastar menos. Ao contrário das outras marcas próprias do Grupo Pão de Açúcar (Extra, Qualitá e Barateiro), a Good Light não tem por objetivo concorrer com outros itens do mercado por meio de preços mais baixos, mas, sim, diferenciar-se apresentando um programa de alimentação saudável e com poucas calorias. Por isso, os valores seguirão a concorrência. No início, serão vendidos apenas pratos prontos Good Light nas lojas Pão de Açúcar. Em 20 desses pontos-de-venda haverá consultoras para prestar esclarecimentos sobre os produtos. A expectativa é de que, dentro de um ano, a linha esteja à venda também nas lojas do hipermercado Extra e haja atendentes em todos os pontos-de-venda. Os itens com a marca Extra incluem mais de 500 produtos entre alimentos, bebidas, artigos de bazar, higiene e limpeza, com previsão de alcançar 1.500 em 2001. O consultor do Programa de Administração de Varejo (Provar) da Universidade de São Paulo (USP), Claudio Felisoni, destaca que a marca própria, além de ser uma das armas usadas na guerra de preços, é uma forma de fixar a imagem da empresa. Isso ocorre com produtos diferenciados, a estratégia que, segundo ele, está sendo usada agora na linha light do Pão de Açúcar.