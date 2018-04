Pão de Açúcar assume Ponto Frio e nomeia Jorge Herzog presidente

O grupo do empresário Abílio Diniz anunciou há exatamente um mês a compra do Ponto Frio, em uma transação em dinheiro e ações que pode chegar a cerca de 1,2 bilhão de reais e que devolveu ao Pão de Açúcar a liderança no varejo brasileiro.

Os acionistas do Pão de Açúcar aprovaram em assembleia realizada na segunda-feira a compra do Ponto Frio.

"Nós assuminos efetivamente o Ponto Frio hoje (7 de julho). Antes disso estávamos lá num período de transição, sem nenhuma atividade direta nas operações", disse a jornalistas o presidente-executivo do Pão de Açúcar, Cláudio Galeazzi.

Manoel Amorim, que presidia o Ponto Frio e já comandou a Telefônica, optou por deixar a empresa, segundo Galeazzi, que disse ter oferecido ao executivo a permanência no comando da rede de eletroeletrônicos.

O presidente do Pão de Açúcar espera ter em 45 a 60 dias um "diagnóstico completo" sobre o Ponto Frio e mantém a previsão de que o "turnaround" da empresa seja concluído no prazo de 8 a 12 meses.

Segundo ele, as sinergias já anunciadas com o negócio --estimadas em 500 milhões de reais-- são "bastante" conservadoras.

O executivo disse não ter subsídios para falar sobre o desempenho do Ponto Frio no segundo trimestre, mas relatou que o Pão de Açúcar teve crescimento nas vendas de eletroeletrônicos nas lojas abertas há pelo menos 1 ano e que também houve alta na rentabilidade.

Galeazzi reafirmou ainda que o Pão de Açúcar continua atento a todas as oportunidades de aquisição. "Temos alguns alvos na mira, mas ainda não estamos adiantados nesse processo", disse sem dar mais detalhes.

NOVA EQUIPE

O novo presidente do Ponto Frio liderou a reestruturação da Distribuidora Sendas, no Rio de Janeiro, também comprada pelo Pão de Açúcar.

Depois disso, Herzog assumiu as regionais do Grupo Pão de Açúcar fora de São Paulo e, conforme Galeazzi, conseguiu reverter a tendência de queda nas vendas no Nordeste e no Centro-Oeste.

Um dos desafios de Herzog será retomar o crescimento das vendas do Ponto Frio após trimestres de queda.

Outros executivos egressos do Pão de Açúcar para compor a diretoria do Ponto Frio são Orivaldo Padilha, como vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, e Marise Araújo, como diretora.

O Conselho de Administração do Ponto Frio, também eleito nesta terça-feira, tem como presidente Maria Silvia Bastos Marques. Os demais conselheiros são Pedro Malan, Abílio Diniz, Francisco Gros, Enéas Pestana, Cláudio Galeazzi e Marcel Sapir, este último já era membro e representa os minoritários.

(Reportagem de Cesar Bianconi)