Pão de Açúcar começa a vender carne de tartaruga, avestruz e capivara O grupo Pão de Açúcar resolveu investir na oferta diferenciada de carnes em algumas lojas localizadas em pontos nobres da cidade de São Paulo. A partir de quinta-feira, oito supermercados da rede começam a vender carne de avestruz, capivara, tartaruga e jacaré. As lojas têm autorização do Ibama, informa o diretor de gestão de categoria do grupo, João Edson Gravata. Segundo ele, a iniciativa visa, acima de tudo, agregar valor à seção de carnes. "A grande conotação é a oferta de mais variedade", explica. O Pão de Açúcar já vende carnes silvestres de faisão, codorna e javali em cerca de 30 lojas da rede. A representatividade do comércio dessas carnes silvestres é muito pequena, se comparado à venda de carne bovina e de frango. As três bandeiras da companhia (Extra, Barateiro e Pão de Açúcar) vendem juntas o equivalente a mais de mil bois por dia. De frango, são 7 mil toneladas por mês. A carne de avestruz está sendo fornecida pela Fazenda Aravestruz, de Araçatuba (interior de SP). Os cortes de capivara, tartaruga e jacaré são fornecidos pelo distribuidor Empório Silvestre, de São Paulo. Frigorífico A Aravestruz foi fundada há cinco anos pela família Lupifieri, que importou matrizes de avestruz dos Estados Unidos para iniciar uma criação brasileira. Em março, a empresa inaugurou o primeiro frigorífico voltado especialmente para o abate da ave, com um investimento de R$ 1 milhão. Estima-se que o Brasil tenha um plantel de 40 mil avestruzes. O Empório Silvestre foi fundado em 1997 e fornece carnes nobres principalmente para restaurantes finos. Preços O Pão de Açúcar não tinha ainda pronta a tabela de preços das novas carnes. Mas já se sabe que é bastante salgado. O quilo de avestruz, por exemplo, custa em média R$ 85 no mercado; a capivara, R$ 23, e a tartaruga, em média, R$ 40 o quilo. A grande atração de algumas carnes, entretanto, é o baixo valor calórico. Enquanto um bife de carne bovina tem em média 240 calorias, o avestruz tem 96,6 calorias. A falta de escala da ave é uma das justificativas do preço alto. Para quem ainda não experimentou o avestruz, o Pão de Açúcar informa que a carne é vermelha e o gosto é parecido ao da carne bovina. Para ler mais sobre os setores de Alimentos e de Comércio e Serviços, acesse o AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.