Pão de Açúcar compra os 40% restantes da rede Assai

O pagamento será dividido em três etapas. A primeira parcela, de R$ 25 milhões, será quitada dez dias após a celebração do contrato de compra e venda com Rodolfo Junji Nagai e Luiz Fumikazu Kogachi, que detêm os 40% do capital total e votante da Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (controladora que opera a bandeira Assai). A segunda parcela, também no valor de R$ 25 milhões, será paga em 15 de dezembro de 2009. A terceira parcela, de R$ 125 milhões, será liquidada em 15 de janeiro de 2011.

Uma parcela adicional, de R$ 25 milhões e sujeita a condições definidas entre as partes, mas não divulgadas, também seria paga em 15 de janeiro de 2011. Os valores, explica o Pão de Açúcar, serão corrigidos pela variação do CDI desde a data de assinatura do contrato de compra e venda de ações até o pagamento.

A operação, que ainda está sujeita à aprovação do Conselho de Administração e dos acionistas da companhia, representa a conclusão de um projeto iniciado em 2007. Naquele ano o Pão de Açúcar chegou a um acordo com os controladores da Assai para assumir 60% da empresa, a partir da criação de uma joint venture. A operação, avaliada em aproximadamente R$ 207 milhões, marcava o ingresso do Pão de Açúcar no segmento atacarejo, que é um dos que mais crescem no País.

Desde então, a rede que contava com 14 lojas no Estado de São Paulo não parou de crescer e hoje já possui mais de 30 lojas, incluindo unidades no Rio de Janeiro e no Ceará. As vendas brutas da bandeira Assai nos três primeiros meses de 2009 totalizaram R$ 440,8 milhões, o equivalente a 8,3% das vendas brutas de todo o grupo Pão de Açúcar no período, que somaram R$ 5,291 bilhões. No primeiro trimestre de 2008, essa participação era de 6,2%, segundo a empresa.