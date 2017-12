Pão de Açúcar comprará pequenas redes no interior O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou por unanimidade e sem restrições duas operações de compra de pequenas redes de supermercados pela Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) do Grupo Pão de Açúcar, localizadas no interior de São Paulo. Em uma delas, a CBD comprou a Peralta Comercial Importadora, cujas lojas se distribuíam nas cidades de Cubatão e Santos. Na segunda operação, a CBD comprou lojas e pontos da rede Sé Supermercados, também espalhados por várias cidades do interior. As operações foram consideradas sem risco à concorrência, principalmente pela característica pulverizada desse segmento. Mais decisões A sessão do Cade foi interrompida para almoço e será retomada às 14 horas. Existe a expectativa de que ainda hoje o Cade julgue o processo de criação da petroquímica Braskem, que é resultado da associação da Copene Petroquímica do Nordeste e Odebrecht Química. Esse caso estava suspenso no Cade por falta de quórum mínimo para votação, já que dois conselheiros se julgavam impedidos de julgar o caso. Na semana passada, no entanto, a Suzano Petroquímica, que contestava a operação, desistiu de participar do processo, liberando com isso o conselheiro Ricardo Cueva para votar, pois ele se considerava suspeito devido ao fato de seu pai ter trabalhado como advogado da Suzano.