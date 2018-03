Pão de Açúcar confirma compra da Casas Bahia O Pão de Açúcar confirmou hoje em nota ao mercado a compra da Casas Bahia, com a integração dos negócios no setor de varejo de bens duráveis com a Globex. A integração será realizada por intermédio da subsidiária do Pão de Açúcar, Mandala Empreendimentos e Participações - unidade pela qual também foi realizada a compra da Globex.