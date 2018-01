Pão de Açúcar confirma saída de Abilio Diniz da presidência A assessoria do Pão de Açúcar confirmou hoje que Abilio Diniz deixará a presidência executiva do Grupo e será o presidente do conselho de administração. Augusto Cruz, atual vice-presidente administrativo-financeiro, assumirá a presidência executiva da companhia. Ana Maria Diniz, vice-presidente de operações, ganhará uma vaga no conselho, o mesmo acontecendo com Pedro Paulo Diniz. Outro integrante da família, João Paulo Diniz, será mantido no conselho de administração. A diretoria da empresa concederá entrevista coletiva hoje para detalhar as mudanças e apresentar um plano de governança corporativa.