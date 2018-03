Pão de Açúcar e Casas Bahia se unem, diz fonte

Conforme informações obtidas pela colunista com fontes, as duas empresas - Globex e Casas Bahia - vão se unir, resultando em uma outra empresa, na qual a Globex terá 51% do capital. Ou seja, o controle da Casas Bahia passaria para as mãos do Pão de Açúcar.

O grupo Pão de Açúcar vai divulgar nota ao mercado detalhando a associação. O comunicado será feito antes da abertura da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), às 11 horas, segundo fonte próxima à empresa.