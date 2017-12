Pão de Açúcar e Casino terão igualdade em direito de voto O empresário Abílio Diniz e o grupo Casino terão igualdade de direito de voto na nova holding controladora do Pão de Açúcar. Contudo, Abílio Diniz informou que terá voto decisivo dentro do conselho, reforçando que nada será aprovado sem a sua anuência. "A gestão continua sob o meu controle", disse. O conselho de administração do Pão de Açúcar será formado por 14 membros, dos quais cinco serão indicados por Diniz; 5 pelo Casino e 4 independentes. O empresário destacou também que usará R$ 1 bilhão do montante recebido do Casino para comprar 60 imóveis onde hoje funcionam lojas do Pão de Açúcar. Ele criou uma companhia imobiliária e terá o compromisso de alugar os imóveis para o grupo por 40 anos. O dinheiro da compra das lojas entrará no caixa do Pão de Açúcar e será usado para a quitação de dívidas. A empresa calcula que o endividamento será zerado, pois soma R$ 930 milhões.