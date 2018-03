Pão de Açúcar estuda novo formato de supermercado Os diretores das áreas estratégicas do grupo Pão de Açúcar estão às voltas com um novo desafio: estudar a viabilidade de um novo formato de supermercado a ser criado no Brasil. A missão foi transmitida pelo agora presidente do conselho de administração da companhia, Abílio Diniz, e inspirada em um modelo desenvolvido pelo sócio francês Casino na Europa. Trata-se da rede Leader Price, que segue o conceito da monomarca, ou seja, vende somente produtos de marca própria. A rede tem a pretensão de vender itens de qualidade e anuncia preços cerca de 30% abaixo da média do mercado. O mix congrega cerca de 3 mil itens das categorias de alimentação, entretenimento, higiene e beleza. O Leader Price, que tem 700 unidades em 27 países. A primeira operação foi aberta em 1990, um ano após o lançamento da marca, que registrou altos índices de aceitação. "Recomendei a meus executivos observarem este formato", disse Diniz, ainda sem confirmar se importará a idéia para o Brasil. Para o Pão de Açúcar, montar uma loja só com produtos de marca própria não estaria muito longe da viabilidade. Só o hipermercado Extra, por exemplo, tem em suas gôndolas muito mais do que 3 mil itens nessa linha. No ano passado, a divisão Pão de Açúcar também anunciou o lançamento de 30 produtos de marca própria, e o plano era chegar a 150 itens no final de 2003. Abílio é um crítico ferrenho das chamadas ?hard discounters? - lojas enxutas, com quase nenhum serviço, sortimento restrito, preços competitivos, geralmente instaladas em regiões de periferia. Na sua opinião, o modelo ´é coisa de rico´, pois mundialmente só foi bem-sucedido entre a população de nível cultural alto. E dá como exemplo a rede alemã Aldi, cujo êxito está relacionado à fase pós-guerra. Cita também Portugal, no período pós-revolução, e a França, em razão da classe média bem desenvolvida. No Brasil, segundo ele, não deu certo porque a população de baixa renda quer serviço e atendimento. Este seria inclusive o diferencial que motivou a derrota da bandeira Barateiro para o pequeno comércio regional, antes da reformulação, há cerca de um ano. Décadas antes, o próprio Pão de Açúcar tinha testado o formato, sem resultados. "Sou cético com relação aos discounters. Fizemos 300 no passado. Fechamos todos, graças a Deus", exagerou. O principal concorrente do Pão de Açúcar, o Carrefour, trouxe para o Brasil em 2001 a bandeira Dia %, de hard discount, bem difundida na Europa e que contabiliza mais de 50 unidades em operação atualmente. Outra rede, a Econ, financiada pelo Bank of America, também cresce rapidamente no País. O Barateiro foi o balão de ensaio de diversas experiências do Pão de Açúcar nesta área. Aparentemente, o grupo só acertou a mão depois das reformulações recentes, há cerca de um ano, que estão culminando agora com a migração para o nome Comprebem. A marca obteve melhores respostas por parte dos consumidores, de acordo com as pesquisas realizadas pela companhia, o que deve significar a aposentadoria em breve da extensão Barateiro. As mudanças, ainda em curso, pretenderam não só atender melhor o consumidor, oferecendo tudo o que a padaria, feira e armazéns locais ofereciam, mas também passar a imagem de envolvimento com a comunidade. Na época da transição, foram feitas ações visando beneficiar entidades assistenciais das regiões onde as lojas estão. No entanto, a rede ainda não conseguiu ser competitiva com relação ao preço. Antes de conseguir registrar crescimentos de dois dígitos do faturamento, como os atuais, o Barateiro amargou muitas derrotas. Diniz reconhece que foi difícil, e ainda é, colocar sua bandeira de vizinhança para brigar com os pequenos comerciantes locais. Além do diferencial do atendimento personalizado, a principal desvantagem concorrencial deste segmento está na informalidade e na sonegação. Ele afirma que, na divisão de supermercados, sua empresa sofre mais o impacto desta competição do que com as grandes cadeias de supermercados estrangeiras que chegaram ao Brasil. "Não temos problemas com Wal-Mart, Carrefour, Ahold, Sonae. Nosso problema é com os Andorinha, Bergamini, Chibata, Sondas, Atacadão, Naguno", disse, sem rodeios. "Eles tiram de 20% a 30% de diferença. É uma montanha de dinheiro difícil de competir." O empresário acredita que este fato explica o fracasso dos supermercados de empresas estrangeiras no Brasil. O Carrefour tem a bandeira Champion, que até agora não atingiu seu ponto de equilíbrio, embora esteja se expandindo. O Wal-Mart criou o Todo Dia há dois anos, mas ainda não passou de duas unidades. O Sonae comprou diversas redes no Sul do País, só que não se aventurou no concorrido mercado paulista, limitando-se apenas a hipermercados. Diniz até ironizou a eventual ameaça que poderia significar a chegada da gigante varejista inglesa Tesco ao mercado brasileiro. A empresa seria uma das candidatas à compra dos ativos que a holandesa Royal Ahold, controladora do Bompreço, poderia vender por aqui. Na sua opinião, habituada a um mercado cartelizado como o da Inglaterra, a Tesco enfrentaria dura batalha para sobreviver. "Muitas empresas já vieram. Outras vão vir e algumas já saíram. Deixa a Tesco vir, quero ver ela competir com estes Nagunos", disse.