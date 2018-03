Pão de Açúcar faz parceria com Holambra O Grupo Pão de Açúcar fechou uma parceria com o Veiling Holambra - cooperativa de produtores de Holambra (SP) - para reduzir custos e ampliar o sortimento e qualidade de flores e plantas comercializadas em suas lojas. Foi montada uma central de distribuição exclusiva na região, permitindo à empresa negociar diretamente com os produtores, através do Veiling, eliminando o papel do distribuidor. A expectativa é de que a parceria promova uma redução média de 40% no custo do produto. Esse ganho custeará todos os gastos com a nova operação logística e armazenagem das mercadorias. Foram cadastrados mais de 120 tipos diferentes de plantas e flores, o que representa um aumento de 40% sobre a quantidade comercializada há um ano. Com a parceria, será possível fazer um planejamento de vendas por estações, o que vai resultar em compras antecipadas e campanhas específicas de acordo com a safra e o tipo de flor alinhadas às datas comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados.