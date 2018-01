Pão de Açúcar implanta primeiro auto-caixa do Brasil O Grupo Pão de Açúcar acaba de anunciar uma novidade no segmento de supermercados no Brasil: o auto-caixa, equipamento onde o próprio cliente registra as suas compras. Trata-se de um terminal auto-explicativo com leitor de código de barras por onde o consumidor passa os produtos e efetua o pagamento com cartão de crédito, débito, multicheque ou multialimentação. O terminal emite o recibo e finaliza a compra. Segundo o Pão de Açúcar, o auto-caixa é uma solução tecnológica de última geração, presente nos principais supermercados do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma em cada quatro lojas possui o equipamento e 50% dos clientes usam o auto-caixa. A rede de supermercados destacou ainda que pesquisas americanas apostam que, em menos de 10 anos, 90% dos caixas dos supermercados daquele país serão de auto-serviço. Inédito no Brasil, o sistema foi implantado pelo Pão de Açúcar, como projeto piloto, na loja da Avenida Ricardo Jafet, em São Paulo. Ele pode ser usado por clientes com até 15 itens de compras e para produtos que tenham código de barras. O auto-caixa vem se juntar a outras inovações do Pão de Açúcar, como o "Compra Fácil", que já existe em três lojas da rede. O sistema é um scanner manual operado por um funcionário que faz a leitura do código de barras dos produtos ainda no carrinho do cliente, sem que ele pegue filas. O funcionário embala as mercadorias, armazena os dados num cartão magnético, que é levado ao caixa para o pagamento. As compras são entregues na casa do cliente.