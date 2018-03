Pão de Açúcar inaugura duas novas lojas Assaí em São Paulo

O Grupo Pão de Açúcar inaugura nesta sexta-feira, 18, uma loja Assai no bairro do Jaguaré e prevê abrir outra na Barra Funda em 22 de dezembro, com um investimento em ambas de R$ 20 milhões e previsão de gerar 900 empregos diretos e indiretos. Assim, o grupo atinge um total de 40 lojas da bandeira de varejo no País, das quais 12 inauguradas este ano, em São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. De acordo com comunicado, em 2009 a rede Assai recebeu cerca de R$ 100 milhões em

investimentos.

Neste mês o Pão de Açúcar paga a segunda parcela aos vendedores do Assai, de um contrato total de

R$ 175 milhões. A negociação começou em novembro de 2007, quando o Pão de Açúcar detinha 60% do Assai, vindo a assinar acordo sobre os 40% restantes em 10 de julho de 2009. No vencimento da terceira e última parcela, no valor de R$ 125 milhões, em 15 de janeiro de 2011, a companhia poderá pagar um adicional de R$ 25 milhões, se concretizadas algumas condições acordadas entre as partes.