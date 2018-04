Pão de Açúcar investe R$ 10 milhões em nova loja em Alphaville O Pão de Açúcar investiu R$ 10 milhões na construção de uma nova loja em Alphaville, na grande São Paulo. A nova unidade integra o que o grupo chama de "terceira geração", conceito que se baseia na oferta de mais serviços e criação de ambientes variados na loja. O valor investido no supermercado é o maior já aplicado pela empresa em uma unidade da bandeira Pão de Açúcar e marca a ampliação do modelo de terceira geração. A primeira unidade com este conceito, inaugurada em 2004 no Real Parque, em São Paulo, recebeu investimento de R$ 9 milhões. Desta vez, o Pão de Açúcar apostou na oferta de serviços, como sushi bar e wine bar - onde o cliente pode realizar refeições e degustar vinhos. A loja também conta com uma área com mesas com capacidade para cerca de 100 pessoas. Atualmente, na unidade do Real Parque há uma área de alimentação para aproximadamente 20 pessoas. Um dos principais diferenciais da nova loja está no layout das gôndolas, que são feitas de madeira, em vez de aço. Este o primeiro supermercado dentro deste conceito, onde as prateleiras não estão instaladas de forma paralela, mas em diagonal, o que permite uma visão melhor da área de vendas. "Pretendemos trazer mais um pouco de prazer para o consumidor na hora das compras, sem deixar de atender à demanda de praticidade. Queremos oferecer soluções e não produtos", disse o diretor executivo da rede Pão de Açúcar, José Roberto Tambasco. A nova unidade de Alphaville conta com 2 mil metros quadrados de área de vendas. O grupo já possui outra loja em Alphaville, além de um supermercado Comprebem. De acordo com o executivo, havia necessidade de ampliação da loja que já existia no bairro. Porém, devido à falta de espaço na área onde a primeira loja está instalada, a opção foi a abertura de um novo ponto. A empresa espera que a nova loja esteja entre as maiores da bandeira, com fluxo de 100 mil pessoas por mês. Mais lojas O Pão de Açúcar vai inaugurar em novembro mais duas lojas dentro do conceito de "terceira geração". A primeira delas será em Fortaleza (CE), em um unidade que será reformada. A outra será instalada em São José do Rio Preto (SP). A empresa prevê investir cerca de R$ 7 milhões em cada um dos novos supermercados. Para 2007, o grupo já prepara a abertura de outras duas unidades, uma na Vila Romana e outra no Paraíso, ambas na capital paulista, com área de 1.100 metros quadrados cada. O conceito, que prevê oferta de mais serviços e ambientação das lojas, foi iniciado com a unidade do Real Parque, em São Paulo, em 2004. No ano passado, o Pão de Açúcar abriu cinco lojas desse tipo, sendo duas em Goiás, duas no Ceará e uma em Pernambuco. Este ano, introduziu o modelo em um supermercado no Piauí. Com a nova loja de Alphaville já são oito unidades de terceira geração, modelo que será aplicado nas próximas reformas e aberturas de novas lojas. Matéria alterada às 15h27 para acréscimo de informações