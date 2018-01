Pão de Açúcar investirá mais em 2004 com melhora econômica O empresário Abílio Diniz, presidente do conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar, disse que a empresa deve ampliar os investimentos em 2004, devido à recuperação econômica. Segundo ele, não há muito o que fazer neste último trimestre e que é preciso olhar para o próximo ano. "Temos hoje um País que permite olhar para frente com otimismo", disse. Para Diniz, o governo fez aquilo que se propôs a fazer e superou as dificuldades do ano passado e do início deste. "Afastamos o fantasma da inflação que nos ameaçava e podemos buscar o crescimento em 2004." O empresário disse que este ano foi difícil, mas que o Grupo Pão de Açúcar "se saiu bem". A companhia está trabalhando no orçamento do próximo ano e ainda não está definido o plano de investimento, de acordo com o empresário.