Pão de Açúcar lança feira de vinho com até 60% de desconto O Pão de Açúcar (www.paodeacucar.com.br) inaugura amanhã, dia 15, em São Paulo, a primeira Feira de Vinhos da rede. Com descontos que chegam a 60%, o evento vem se somar a uma série de iniciativas que a empresa tem empreendido para fomentar o consumo da bebida no mercado brasileiro. Maior vendedor de vinhos do País, com cerca de 5% do mercado, o Pão de Açúcar espera que pelo menos 70% das garrafas dispostas na loja do Morumbi sejam comercializadas. Entre os destaques estão o chileno Santa Helena Selecion del Directorio, que de R$ 70 está por R$ 43,90, o argentino Fébus, de R$ 25 por R$ 18,20, e o português Evel, de R$ 197 por R$ 78. A Feira de Vinhos, que vai até o dia 27 de julho, reúne 275 mil garrafas, de 1570 rótulos diferentes, sendo 80% importados e 20% nacionais. Os preços mais baixos, de acordo com o gestor de categoria Rodrigo Adura, resultam de árduas negociações entre a varejista e seus fornecedores. "Somos o maior vendedor de vinho do País, por isso temos de ser também os maiores negociadores", comentou Adura. Clientes fiéis De acordo com Carlos Cabral, responsável pela área de vinhos do Pão de Açúcar e reconhecido enólogo, atualmente a rede vende 50 mil caixas de vinhos por mês. Entre os campeões estão o argentino Santa Ana, de R$ 7,90, e o brasileiro Chanise, de R$ 6,50. O fato desses vinhos terem um preço relativamente baixo não preocupa o especialista. "Para o desenvolvimento do mercado é mais interessante fidelizar uma pessoa que já consome vinho, ainda que barato, do que alguém que não bebe vinho de jeito algum", defendeu Cabral. Segundo ele, o consumidor que já aderiu ao vinho naturalmente buscará uma opção mais requintada.