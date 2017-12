Pão de Açúcar lançará linha de produtos light O Grupo Pão de Açúcar, maior rede varejista do país, está lançando amanhã a marca própria GoodLight, voltada para o segmento de produtos light, naturais e dietéticos. Os produtos estarão disponíveis em 21 lojas paulistas, das 416 lojas espalhadas pelo país. Na primeira fase de lançamento, programada para amanhã, os consumidores terão a oportunidade de conferir em 21 lojas da rede Pão de Açúcar de São Paulo que tenham rotisserie, 31 receitas especiais (pratos prontos) criadas por Lucilia Diniz, além 9 saladas e 3 acompanhamentos. No balcão, os clientes também terão à disposição sugestões de melhores combinações dos pratos. No decorrer do ano, a linha de produtos prontos se estenderá para os demais estados e distribuídos em todo país. Nas lojas que não possuam rotisserie, será criado o Espaço GoodLight, abrigando toda a linha de produtos, inclusive com produtos de mercearia. A seção "Vida Saudável" no Pão de Açúcar reúne produtos naturais, lights e dietéticos, e que têm como objetivo facilitar a identificação de produtos. A linha de produtos marca Pão de Açúcar será dividida em dois segmentos: os de fabricação própria e os industrializados. A segunda fase, com início em julho deste ano, contemplará os produtos industrializados como barras de cereais, sopas, gelatinas, adoçantes, biscoitos, doces, sucos em pó e prontos, iogurtes, queijos, margarinas, entre outros. No total serão aproximadamente 80 itens disponíveis até o final de 2001.