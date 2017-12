Pão de Açúcar lidera ranking de supermercados Ranking divulgado hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) mostra que o Grupo Pão de Açúcar manteve em 2002 o maior faturamento do setor, com receita de R$ 11,6 bilhões. O Carrefour ocupa o segundo lugar, com R$ 10 bilhões. A única alteração nas cinco primeiras posições do ranking foi a passagem do Grupo Bompreço da quarta para a terceira posição, no lugar do Grupo Sonae. A rede carioca Sendas se manteve na quinta posição. Juntas, as cinco maiores empresas faturaram R$ 30,9 bilhões no ano passado, o equivalente a 38,8% do volume de vendas do setor, que totalizou R$ 79,8 bilhões em 2002. O Wal-Mart está em sexto lugar, com faturamento de R$ 1,7 bilhão. Outra alteração foi a entrada da rede Irmãos Bretas, de Minas Gerais, na décima posição. O índice de concentração no setor supermercadista se manteve estável em 39%, levando em conta o grupo das cinco maiores.