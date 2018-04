Pão de Açúcar mantém 1º lugar no ranking de supermercados O grupo Pão de Açúcar manteve o primeiro lugar no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em 2001. O faturamento bruto da companhia foi de R$ 9,857 bilhões. O montante representa 13,6% do total de receita do setor. O Carrefour manteve o segundo lugar, com 12,7% do faturamento do setor. A receita da rede foi de R$ 9,236 bilhões em 2001. A rede Sonae, que no ano passado ocupou a quarta posição, passou para a terceira colocação. A empresa respondeu por 4,7% da receita do setor, com R$ 3,411 bilhões. O quarto lugar ficou com a rede Bompreço, de Pernambuco, com faturamento de R$ 3,222 bilhões ? 4,4% do setor. A casa Sendas, do Rio de Janeiro, ficou em quinto lugar, com faturamento de R$ 2,622 bilhões, correspondente a 3,6% do segmento.