Pão de Açúcar não aceitará mais cartões de débito O Pão de Açúcar informou há pouco, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que não aceitará mais operações com cartões de débito em suas lojas a partir de 25 de fevereiro. O diretor de comunicação do grupo, Paulo Pompilio, disse que a decisão é por tempo indeterminado e vale para todas as bandeiras da rede, em razão das "altas taxas cobradas pelas administradoras". Pompilio, no entanto, não revelou as taxas cobradas pelas administradoras de cartões de débito com as quais o Pão de Açúcar trabalha (Visanet, Redeshop, Maestro e Chequeletrônico). Ele negou a hipótese, levantada por alguns analistas, de que a decisão seria uma forma de impulsionar o cartão de fidelidade "Mais", que permite descontos nas unidades da rede. A pedido do cliente, o produto pode virar um cartão de crédito, mas apenas para compras nas lojas Pão de Açúcar. Há ainda a versão para transações no Barateiro e hipermercados Extra. "Uma coisa não tem relação com a outra", garantiu.