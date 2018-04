Pão de Açúcar nomeia novo presidente para o Ponto Frio

O Grupo Pão de Açúcar anunciou ontem o executivo Jorge Herzog como o novo presidente da rede varejista Ponto Frio, comprada no mês passado por R$ 824,5 milhões. Herzog, que assume o posto no lugar de Manoel Amorim, ocupava desde abril de 2008 o cargo de diretor executivo regional de Operações do Pão de Açúcar. Também foi anunciado o nome de Maria Silvia Bastos Marques, ex-presidente da CSN, como nova presidente do conselho de administração do Ponto Frio. A executiva ocupará o lugar de Pedro Malan, que passa à vice-presidência. Abilio Diniz, Cláudio Galeazzi, Enéas Pestana, Francisco Gros e Marcel Sapir completam o conselho de administração. Em teleconferência, o presidente executivo do Pão de Açúcar, Cláudio Galeazzi, disse que a escolha de Jorge Herzog para a presidência do Ponto Frio se deu por causa do seu trabalho na reversão dos resultados negativos da rede de supermercados Sendas, empresa que o Pão de Açúcar comprou 42,5% do capital em 2004. "Em quatro meses à frente da Sendas, ele conseguiu reverter os resultados da empresa", afirmou. Galeazzi acrescentou ainda que, como diretor executivo regional do grupo, Herzog reverteu os resultados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, que vinham em tendência de queda, e aumentou o tíquete médio das vendas nessas regiões. O executivo ressaltou que toda a área administrativa do Ponto Frio foi mantida e que não ocorreram demissões. Segundo Galeazzi, o ex-presidente do Ponto Frio, Manoel Amorim, foi convidado para continuar na companhia, mas o convite teria sido recusado por ele sob a alegação de "estar procurando outros desafios". SINERGIAS O presidente do Pão de Açúcar disse também que o diagnóstico sobre as sinergias entre a companhia e o Ponto Frio deve durar mais 45 dias. Segundo ele, o grupo mantém a estimativa para a reversão dos últimos resultados negativos do Ponto Frio, cujas vendas caíram cerca de 15% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2008. "Por enquanto, mantemos a perspectiva da reversão entre 8 e 12 meses", afirmou. Mesmo assim, ele destacou que o processo de sinergias com os fornecedores já deve apresentar os primeiros resultados dentro de 30 dias. "Passaremos a atuar de forma mais incisiva no mercado de eletrodomésticos", disse. Em termos de investimentos e abertura de lojas por parte do Ponto Frio para este ano, Galeazzi afirmou que ainda não foi determinado nenhum cronograma, mas salientou que "há disponibilidade" para eventuais novos aportes.