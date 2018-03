Pão de Açúcar prepara estrutura para sucessão de Galeazzi

A mudança faz parte de um esquema de transição para preparar Pestana para assumir a presidência-executiva do grupo após a saída de Galeazzi, prevista para ocorrer em dezembro de 2010.

Nessa estrutura de transição, "Pestana vai se reportar diretamente a Galeazzi, e incorporará, três vice-presidências executivas ocupadas por Hugo Bethlem, José Roberto Tambasco e Ramatis Rodrigues, além do GPA Malls and Properties, liderado por Caio Mattar", informa o grupo em comunicado ao mercado.

A empresa divulgou que está em fase final para contratação de um executivo para o atual posto de Pestana, que terá sob sua gestão as áreas de contabilidade, controladoria, tributária, tesouraria e jurídica.

"Os principais objetivos do grupo Pão de Açúcar para o ano de 2010 são: expansão, especialmente da rede Assai e Extra Fácil; crescimento de vendas mesmas lojas acima da inflação; manutenção do programa já implementado de controle de despesas; maiores ganhos de eficiência; melhoria do retorno sobre capital investido; e consolidação da cultura corporativa meritocrática", divulgou a companhia no comunicado.

O grupo anunciou no início deste mês associação com a rede de móveis e eletrodomésticos Casas Bahia, reforçando sua liderança no varejo brasileiro.

(Por Alberto Alerigi Jr.)